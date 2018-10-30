В Краснодаре на улице Сормовской с 20 декабря запретят остановку и стоянку автомобилей

Организацию дорожного движения изменят в районе дома 197 и школы № 84. Там установят знак «Остановка запрещена». Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов пояснил, что на этом участке увеличилась интенсивность движения машин. Остановку запретили, чтобы избежать заторов, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.