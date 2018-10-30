На улице Сормовской в Краснодаре запретят остановку машин
В Краснодаре на улице Сормовской с 20 декабря запретят остановку и стоянку автомобилей
Организацию дорожного движения изменят в районе дома 197 и школы № 84. Там установят знак «Остановка запрещена».
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов пояснил, что на этом участке увеличилась интенсивность движения машин. Остановку запретили, чтобы избежать заторов, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на отрезке Дальней от Тургенева до Гаражной начнет действовать запрет на остановку автомобилей.
История политических преследований на Кубани
Основатель фонда «АНАСТАСИЯ» о благотворительной работе
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.