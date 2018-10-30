На улице Сормовской в Краснодаре запретят остановку машин

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Сормовской с 20 декабря запретят остановку и стоянку автомобилей

Организацию дорожного движения изменят в районе дома 197 и школы № 84. Там установят знак «Остановка запрещена».

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов пояснил, что на этом участке увеличилась интенсивность движения машин. Остановку запретили, чтобы избежать заторов, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на отрезке Дальней от Тургенева до Гаражной начнет действовать запрет на остановку автомобилей.

Краснодар Транспорт
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