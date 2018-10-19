В Краснодаре запретят остановку машин на улице Дальней
Краснодарский край Маша Томилина
В Краснодаре в декабре изменится организация дорожного движения на участке улицы Дальней
С 20 декабря на отрезке Дальней от Тургенева до Гаражной начнёт действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что на этом участке значительно увеличилась интенсивность движения, и для того, чтобы избежать образование пробок, там установят знаки, запрещающие остановку и стоянку машин.
Как сообщали Юга.ру, с 1 декабря в Краснодаре на улице Заводской запретят остановку транспорта.
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