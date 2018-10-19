В Краснодаре запретят остановку машин на улице Дальней

В Краснодаре в декабре изменится организация дорожного движения на участке улицы Дальней

С 20 декабря на отрезке Дальней от Тургенева до Гаражной начнёт действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что на этом участке значительно увеличилась интенсивность движения, и для того, чтобы избежать образование пробок, там установят знаки, запрещающие остановку и стоянку машин.

Как сообщали Юга.ру, с 1 декабря в Краснодаре на улице Заводской запретят остановку транспорта.