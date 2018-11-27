В Краснодаре в переулке Курганном запретят остановку автомобилей

Краснодарский край

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В Краснодаре с 25 декабря в переулке Курганном изменят организацию дорожного движения

На участке от улицы Красной до Коммунаров запретят остановку автомобилей. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов сообщил, что сейчас в переулке Курганном значительно возросла интенсивность движения автомобилей. Теперь там установят запрещающие дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 10 декабря запретят остановку на улице Герцена в районе пересечения с Атарбекова. С 15 декабря нельзя будет останавливаться на улице Северной от Кутузова до Березанской, с 20 декабря — на Дальней от Тургенева до Гаражной, на Буденного от Янковского до Седина, на Сормовской в районе дома № 197 и школы № 84, с 25 декабря — на улицах Красных Партизан и Карла Маркса.

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