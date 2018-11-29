В Краснодаре запретят остановку машин на улице Карасунской

В Краснодаре с 25 декабря на улице Карасунской изменят организацию движения транспорта

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что на этой улице увеличилась интенсивность движения машин и стали возникать заторы. Чтобы их минимизировать, на Карасунской решили запретить остановку автомобилей.

Ограничение будет действовать с 25 декабря на участке от улицы Янковского до Седина. Там установят предупреждающие знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.