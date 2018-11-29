В Краснодаре запретят остановку машин на улице Карасунской
В Краснодаре с 25 декабря на улице Карасунской изменят организацию движения транспорта
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что на этой улице увеличилась интенсивность движения машин и стали возникать заторы. Чтобы их минимизировать, на Карасунской решили запретить остановку автомобилей.
Ограничение будет действовать с 25 декабря на участке от улицы Янковского до Седина. Там установят предупреждающие знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Герцена с 10 декабря изменят схему движения транспорта. С 15 декабря запретят остановку машин на улице Северной от Кутузова до Березанской, с 20 декабря — на Дальней от Тургенева до Гаражной, на Буденного от Янковского до Седина, на Сормовской в районе дома № 197 и школы № 84, с 25 декабря — на улицах Красных Партизан и Карла Маркса. С 25 декабря нельзя будет останавливаться в переулке Курганном.
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