В Краснодаре на улицах Красных Партизан и Карла Маркса запретят остановку машин

В Краснодаре с 25 декабря на улицах Красных Партизан и Карла Маркса изменят организацию движения транспорта

На улице Красных Партизан от Тургенева до Карла Маркса, а также на Карла Маркса от Красных Партизан до Бабушкина с 25 декабря запретят остановку автомобилей.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что такие меры позволят сократить пробки. По его словам, на этих участках после завершения капремонта улицы Тургенева усилилась интенсивность движения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.