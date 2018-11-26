В Краснодаре на улицах Красных Партизан и Карла Маркса запретят остановку машин
В Краснодаре с 25 декабря на улицах Красных Партизан и Карла Маркса изменят организацию движения транспорта
На улице Красных Партизан от Тургенева до Карла Маркса, а также на Карла Маркса от Красных Партизан до Бабушкина с 25 декабря запретят остановку автомобилей.
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что такие меры позволят сократить пробки. По его словам, на этих участках после завершения капремонта улицы Тургенева усилилась интенсивность движения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 10 декабря нельзя будет останавливаться на улице Герцена в районе пересечения с Атарбекова. С 15 декабря запретят остановку машин на улице Северной от Кутузова до Березанской, с 20 декабря — на Дальней от Тургенева до Гаражной, на Буденного от Янковского до Седина, на Сормовской в районе дома № 197 и школы № 84.
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