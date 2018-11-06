В Краснодаре запретят остановку на участке улицы Северной

В Краснодаре в декабре изменится организация дорожного движения на отрезке улицы Северной

На четной стороне участка Северной от Кутузова до Березанской установят знак «Остановка запрещена». Он начнет действовать 15 декабря. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара объяснили, что на этом отрезке улицы высокая интенсивность движения, в том числе пассажирского транспорта. Запрет остановки призван обеспечить безопасность дорожного движения и исключить стоянку машин на проезжей части, сообщили в пресс-службе администрации города.

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