В Краснодаре на улице Буденного запретят остановку машин

Краснодарский край

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На улице Буденного в Краснодаре с 20 декабря изменят организацию дорожного движения

На участке от улицы Янковского до Седина запретят остановку и стоянку автомобилей. С обеих сторон улицы Буденного на этом отрезке установят запрещающие знаки.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что ограничения введут для безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспорта, создающего помехи другим водителям, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на отрезке Дальней от Тургенева до Гаражной начнет действовать запрет на остановку автомобилей. Также остановку запретят на улице Сормовской.

Краснодар Транспорт
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