В Краснодаре на улице Буденного запретят остановку машин
На улице Буденного в Краснодаре с 20 декабря изменят организацию дорожного движения
На участке от улицы Янковского до Седина запретят остановку и стоянку автомобилей. С обеих сторон улицы Буденного на этом отрезке установят запрещающие знаки.
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что ограничения введут для безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспорта, создающего помехи другим водителям, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на отрезке Дальней от Тургенева до Гаражной начнет действовать запрет на остановку автомобилей. Также остановку запретят на улице Сормовской.
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