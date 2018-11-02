В Краснодаре на улице Буденного запретят остановку машин

На улице Буденного в Краснодаре с 20 декабря изменят организацию дорожного движения

На участке от улицы Янковского до Седина запретят остановку и стоянку автомобилей. С обеих сторон улицы Буденного на этом отрезке установят запрещающие знаки.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что ограничения введут для безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспорта, создающего помехи другим водителям, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.