Турция планирует создать новую военно-морскую базу недалеко от границы с Грузией

После инцидента в Керченском проливе Турция решила построить новую военно-морскую базу в Черном море недалеко от границы с Грузией

Власти Анкары вынуждены были пойти на такой шаг после инцидента в Керченском проливе. Тогда США заявили о намерениях отправить в акваторию Черного моря свои военные корабли, пишет газета « Milliyet ».

ВМБ возведут возле города Сюрмене в провинции Трабзон. Это примерно в 200 км от границы с Грузией. База будет рассчитана на 400 военнослужащих и 200 гражданских.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября в Керченском проливе пограничники РФ задержали три украинских корабля, которые направлялись из Одессы в Мариуполь и не реагировали на требования пограничников остановиться.

В России возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы, а на Украине — о развязывании войны. 26 ноября власти Украины ввели в стране военное положение.

В ФСБ России заявили, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины, находящиеся на одном из судов. Позже в СБУ подтвердили, что на судах находились сотрудники военной контрразведки.

Суд 27 ноября арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины на два месяца. Позже под стражу взяли еще троих моряков, которые были ранены во время инцидента.

Кроме того, 6 декабря стало известно о планах США отправить свои военные корабли в Черное море, чтобы поддержать Украину в Керченском проливе.