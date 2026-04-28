Румынская группа Morandi летом выступит в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске и Ставрополе

Группа Morandi посетит Россию и даст ряд концертов на юге (16+)

Промоутерская группа Guchakov анонсировала * тур группы Morandi по югу России. Билеты уже появляются на популярных билетных платформах.

Morandi — румынский музыкальный проект, который был невероятно популярен в Восточной Европе и странах СНГ в конце 2000-х — начале 2010-х годов. Название группы происходит от сочетания первых букв фамилии и псевдонима участников: Mo ga + Randi .

Музыку Morandi часто характеризуют как смесь поп-музыки, хауса и электроники, с добавлением латиноамериканских или балканских мотивов. Ключевыми хитами стали композиции Angels, Save Me, Colors, Beijo, Afrika и Falling Asleep.