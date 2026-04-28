Румынская группа Morandi летом выступит в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске и Ставрополе

Дагестан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

  Кадр из клипа Save me группы Morandi © Скриншот видео с Rutube-канала «Performing Passion»
    Кадр из клипа Save me группы Morandi © Скриншот видео с Rutube-канала «Performing Passion»

Группа Morandi посетит Россию и даст ряд концертов на юге (16+)

Промоутерская группа Guchakov анонсировала* тур группы Morandi по югу России. Билеты уже появляются на популярных билетных платформах.

Расписание концертов:

  • 23 июля — Махачкала (летняя площадка Дагестанской государственной филармонии);
  • 24 июля — Владикавказ («Торне»);
  • 25 июля — Нальчик (Зеленый театр);
  • 27 июля — Пятигорск («Камертон»);
  • 28 июля — Ставрополь (Зеленый театр);
  • 29 июля — Краснодар («Порт 219»);
  • 30 июля — Ростов-на-Дону (Embargo Villa).

Morandi — румынский музыкальный проект, который был невероятно популярен в Восточной Европе и странах СНГ в конце 2000-х — начале 2010-х годов. Название группы происходит от сочетания первых букв фамилии и псевдонима участников: Moga + Randi.

Музыку Morandi часто характеризуют как смесь поп-музыки, хауса и электроники, с добавлением латиноамериканских или балканских мотивов. Ключевыми хитами стали композиции Angels, Save Me, Colors, Beijo, Afrika и Falling Asleep.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Румынская группа Morandi летом выступит в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске и Ставрополе
