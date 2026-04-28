Из-за пожара на Туапсинском НПЗ часть города осталась без воды. Список адресов
В связи с ЧП на территории нефтезавода десятки улиц Туапсе и школа остались без водоснабжения. Власти организуют подвоз ресурса и вернут его жителям на час для пополнения запасов
28 апреля пресс-служба администрации Туапсинского района сообщила, что из-за пожара на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ» насосная станция вышла из строя. В связи с этим десятки улиц Туапсе и Шепсинского сельского округа временно остались без воды.
Список социальных объектов, районов и адресов, попавших под отключение:
- улица Адлеровская;
- улица Адмирала Макарова;
- улица Белинского;
- улица Вельяминовская;
улица Верхне-Кардонная;
- улица Весенняя;
- улица Вице-адмирала Щедрина;
- улица Волгоградская;
- село Вольное;
- улица Говорова;
- переулок Говорова;
- переулок Грибоедова;
- улица Ереванская;
- улица Звездная;
- улица Камо;
- улица Ключевая;
- улица Кошкина (от номера 12 включительно и выше по улице, а также Центральный тепловой пункт);
- село Кроянское;
- переулок Лазарева;
- улица Лазурная;
- улица Лермонтова;
- улица Ломоносова;
- переулок Ломоносова;
- улица Матросова;
- улица Мечникова;
- улица Нахимова;
- переулок Нахимова;
- улица Офицерская;
- улица Пархоменко;
- улица Пушкина (все четные номера, кроме 18, и нечетные от номера 23 и выше по улице);
- улица Сочинская (четные номера от 98 включительно и выше по улице);
- улица Строителей;
- улица Туапсинская;
- Школа № 8.
Чтобы жители могли пополнить резервуары, с 18:00 до 19:00 возобновят подачу воды. В остальное время до устранения аварии ресурс будет ограничен. До конца дня в пострадавших районах организуют подвоз технической и питьевой воды.
Власти предупредили, что перед употреблением воду необходимо прокипятить.
Напомним, ночью 28 апреля Туапсе подвергся атаке БПЛА. На нефтеперерабатывающем заводе снова возник пожар. Сейчас в тушении возгорания задействованы 164 человека и 46 единиц техники. В школах Туапсе отменили занятия, а жителей близлежащих к НПЗ домов эвакуировали. Роспотребнадзор порекомендовал горожанам не выходить на улицу без необходимости.
Как писали Юга.ру, эколог назвал последствия пожара на нефтяном терминале в морпорту Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона».
