Из-за пожара на Туапсинском НПЗ часть города осталась без воды. Список адресов

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В связи с ЧП на территории нефтезавода десятки улиц Туапсе и школа остались без водоснабжения. Власти организуют подвоз ресурса и вернут его жителям на час для пополнения запасов

28 апреля пресс-служба администрации Туапсинского района сообщила, что из-за пожара на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ» насосная станция вышла из строя. В связи с этим десятки улиц Туапсе и Шепсинского сельского округа временно остались без воды.

Список социальных объектов, районов и адресов, попавших под отключение:

  • улица Адлеровская;
  • улица Адмирала Макарова;
  • улица Белинского;
  • улица Вельяминовская;
    улица Верхне-Кардонная;
  • улица Весенняя;
  • улица Вице-адмирала Щедрина;
  • улица Волгоградская;
  • село Вольное;
  • улица Говорова;
  • переулок Говорова;
  • переулок Грибоедова;
  • улица Ереванская;
  • улица Звездная;
  • улица Камо;
  • улица Ключевая;
  • улица Кошкина (от номера 12 включительно и выше по улице, а также Центральный тепловой пункт);
  • село Кроянское;
  • переулок Лазарева;
  • улица Лазурная;
  • улица Лермонтова;
  • улица Ломоносова;
  • переулок Ломоносова;
  • улица Матросова;
  • улица Мечникова;
  • улица Нахимова;
  • переулок Нахимова;
  • улица Офицерская;
  • улица Пархоменко;
  • улица Пушкина (все четные номера, кроме 18, и нечетные от номера 23 и выше по улице);
  • улица Сочинская (четные номера от 98 включительно и выше по улице);
  • улица Строителей;
  • улица Туапсинская;
  • Школа № 8.

Чтобы жители могли пополнить резервуары, с 18:00 до 19:00 возобновят подачу воды. В остальное время до устранения аварии ресурс будет ограничен. До конца дня в пострадавших районах организуют подвоз технической и питьевой воды.

Власти предупредили, что перед употреблением воду необходимо прокипятить.

Напомним, ночью 28 апреля Туапсе подвергся атаке БПЛА. На нефтеперерабатывающем заводе снова возник пожар. Сейчас в тушении возгорания задействованы 164 человека и 46 единиц техники. В школах Туапсе отменили занятия, а жителей близлежащих к НПЗ домов эвакуировали. Роспотребнадзор порекомендовал горожанам не выходить на улицу без необходимости.

Как писали Юга.ру, эколог назвал последствия пожара на нефтяном терминале в морпорту Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона».

Водоснабжение Город общество Пожары Происшествия СВО Туапсинский район

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте