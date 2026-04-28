Из-за пожара на Туапсинском НПЗ часть города осталась без воды. Список адресов

В связи с ЧП на территории нефтезавода десятки улиц Туапсе и школа остались без водоснабжения. Власти организуют подвоз ресурса и вернут его жителям на час для пополнения запасов

28 апреля пресс-служба администрации Туапсинского района сообщила , что из-за пожара на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ» насосная станция вышла из строя. В связи с этим десятки улиц Туапсе и Шепсинского сельского округа временно остались без воды. Список социальных объектов, районов и адресов, попавших под отключение:

Чтобы жители могли пополнить резервуары, с 18:00 до 19:00 возобновят подачу воды. В остальное время до устранения аварии ресурс будет ограничен. До конца дня в пострадавших районах организуют подвоз технической и питьевой воды.

Власти предупредили, что перед употреблением воду необходимо прокипятить.

Напомним, ночью 28 апреля Туапсе подвергся атаке БПЛА. На нефтеперерабатывающем заводе снова возник пожар. Сейчас в тушении возгорания задействованы 164 человека и 46 единиц техники. В школах Туапсе отменили занятия, а жителей близлежащих к НПЗ домов эвакуировали. Роспотребнадзор порекомендовал горожанам не выходить на улицу без необходимости.