Дышать опасно: жителей Туапсе призывают укрыться в домах из-за пожара
Роспотребнадзор порекомендовал жителям Туапсе соблюдать меры предосторожности из-за возгорания
28 апреля пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что в связи с пожаром в Туапсе и рисками задымления жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности.
По данным ведомства, чтобы минимизировать воздействие продуктов горения на организм, необходимо:
- ограничить прогулки: не находиться на открытом воздухе без необходимости;
- загерметизировать помещения: держать окна и форточки плотно закрытыми;
- увлажнять воздух: как можно чаще проводить влажную уборку дома;
- заботиться о слизистых: регулярно промывать нос, горло и глаза чистой водой;
- пить больше воды: обильное питье помогает быстрее выводить токсины;
- сменить линзы на очки: в условиях задымления контактные линзы могут вызвать дополнительное раздражение глаз;
- защищать органы дыхания: при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы;
- отказаться от курения: при загрязненном воздухе нагрузка на легкие и так критична.
При недомогании, одышке, сильном кашле или обострении хронических заболеваний Роспотребнадзор советует не заниматься самолечением и обратиться к врачу.
Читайте также:
Напомним, ночью 28 апреля Туапсе подвергся атаке БПЛА, и на нефтеперерабатывающем заводе снова вспыхнул пожар. В тушении задействованы 164 человека и 46 единиц техники. По данным оперштаба, никто не пострадал. В городских школах отменили занятия, а жителей близлежащих к НПЗ домов эвакуировали.
Это уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе за последние недели. Предыдущие произошли 16 и 20 апреля.
Как писали Юга.ру, полиция Туапсе задержала журналистку, собиравшую репортаж о последствиях пожаров на нефтебазе.
