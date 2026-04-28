Дышать опасно: жителей Туапсе призывают укрыться в домах из-за пожара

28 апреля пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что в связи с пожаром в Туапсе и рисками задымления жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности.



По данным ведомства, чтобы минимизировать воздействие продуктов горения на организм, необходимо:

ограничить прогулки : не находиться на открытом воздухе без необходимости;

: не находиться на открытом воздухе без необходимости; загерметизировать помещения : держать окна и форточки плотно закрытыми;

: держать окна и форточки плотно закрытыми; увлажнять воздух : как можно чаще проводить влажную уборку дома;

: как можно чаще проводить влажную уборку дома; заботиться о слизистых : регулярно промывать нос, горло и глаза чистой водой;

: регулярно промывать нос, горло и глаза чистой водой; пить больше воды : обильное питье помогает быстрее выводить токсины;

: обильное питье помогает быстрее выводить токсины; сменить линзы на очки : в условиях задымления контактные линзы могут вызвать дополнительное раздражение глаз;

: в условиях задымления контактные линзы могут вызвать дополнительное раздражение глаз; защищать органы дыхания : при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы;

: при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы; отказаться от курения: при загрязненном воздухе нагрузка на легкие и так критична.

При недомогании, одышке, сильном кашле или обострении хронических заболеваний Роспотребнадзор советует не заниматься самолечением и обратиться к врачу.