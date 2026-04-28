В Краснодаре на майских выходных изменят маршруты нескольких трамваев. Еще один будет временно отменен

В Краснодаре 1 и 2 мая изменят маршруты трамваев № 6, 7 и 22. Трамвай № 12 будет отменен
Дептранс Краснодара сообщил, что с 1 мая на два дня изменится схема движения трех трамваев, еще один будет отменен. Речь идет о транспорте, который ходит по улицам Воронежской и Титаровской.
Изменения в графике:
- трамвай № 6 будет ездить по улице Стасова до остановки «Улица Димитрова» без заезда на улицы Воронежскую и Титаровскую;
- трамваи № 7 и 22 будут перенаправлены до остановки «Хладокомбинат»;
- трамвай № 12 будет временно отменен.
В Краснодаре на общественные обсуждения вынесли проект новой трамвайной линии:
Отметим, что изменения вводятся в связи с ремонтом коллектора на улице Воронежской. Работы планируют закончить 2 мая, а с утра 3 мая привычное движение будет восстановлено.
Как писали Юга.ру, краснодарский электротранспорт второй год подряд несет полумиллиардные убытки.
Вчера, 13:20«Людей с инвалидностью часто считают неполноценными — и это неправильно»
Монолог переводчика русского жестового языка из Краснодара
Вчера, 14:00Донской казак-авангардист, фальшивый мусульманин и враг Баха
Как жил Арсений Авраамов, желавший сжечь все рояли мира во имя искусства будущего