В Краснодаре на майских выходных изменят маршруты нескольких трамваев. Еще один будет временно отменен

В Краснодаре 1 и 2 мая изменят маршруты трамваев № 6, 7 и 22. Трамвай № 12 будет отменен

Дептранс Краснодара сообщил, что с 1 мая на два дня изменится схема движения трех трамваев, еще один будет отменен. Речь идет о транспорте, который ходит по улицам Воронежской и Титаровской. Изменения в графике: трамвай № 6 будет ездить по улице Стасова до остановки «Улица Димитрова» без заезда на улицы Воронежскую и Титаровскую;

будет ездить по улице Стасова до остановки «Улица Димитрова» без заезда на улицы Воронежскую и Титаровскую; трамваи № 7 и 22 будут перенаправлены до остановки «Хладокомбинат»;

будут перенаправлены до остановки «Хладокомбинат»; трамвай № 12 будет временно отменен.

Отметим, что изменения вводятся в связи с ремонтом коллектора на улице Воронежской. Работы планируют закончить 2 мая, а с утра 3 мая привычное движение будет восстановлено.