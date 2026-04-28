В Краснодаре на майских выходных изменят маршруты нескольких трамваев. Еще один будет временно отменен

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В Краснодаре 1 и 2 мая изменят маршруты трамваев № 6, 7 и 22. Трамвай № 12 будет отменен

Дептранс Краснодара сообщил, что с 1 мая на два дня изменится схема движения трех трамваев, еще один будет отменен. Речь идет о транспорте, который ходит по улицам Воронежской и Титаровской.

Изменения в графике:

  • трамвай № 6 будет ездить по улице Стасова до остановки «Улица Димитрова» без заезда на улицы Воронежскую и Титаровскую;
  • трамваи № 7 и 22 будут перенаправлены до остановки «Хладокомбинат»;
  • трамвай № 12 будет временно отменен.

В Краснодаре на общественные обсуждения вынесли проект новой трамвайной линии:

Отметим, что изменения вводятся в связи с ремонтом коллектора на улице Воронежской. Работы планируют закончить 2 мая, а с утра 3 мая привычное движение будет восстановлено.

Как писали Юга.ру, краснодарский электротранспорт второй год подряд несет полумиллиардные убытки.

