Леопарда заподозрили в убийстве 10 овец в предгорьях Кавказа. Эксперты заповедника оправдали его и обвинили волков

Житель предгорий Мостовского района сообщил в Кавказский биосферный заповедник о том, что дикие животные уничтожили стадо овец

Мужчина рассказал, что в ночь с 4 на 5 декабря возле поселка Андрюки хищники убили десять овец. Предполагаемым виновником гибели скота стал один из выпущенных на волю переднеазиатских леопардов, однако эксперты оправдали диких кошек.

Фотографии погибших овец, их ран и следов с места происшествия передали для изучения в Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и главному научному сотруднику заповедника, зоологу Анатолию Кудактину. Обе инстанции заключили, что овцы погибли от нападения волков, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

По мнению Кудактина, на овец напала стая волков, в которой минимум пять особей. Вероятно, что взрослые волки обучали молодых охоте.

«То, что население связывает подобные ЧП с леопардами, говорит об очень настороженном отношении общественности к животным», — заключили в заповеднике.