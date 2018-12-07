Леопарда заподозрили в убийстве 10 овец в предгорьях Кавказа. Эксперты заповедника оправдали его и обвинили волков

Краснодарский край

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Житель предгорий Мостовского района сообщил в Кавказский биосферный заповедник о том, что дикие животные уничтожили стадо овец

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Мужчина рассказал, что в ночь с 4 на 5 декабря возле поселка Андрюки хищники убили десять овец. Предполагаемым виновником гибели скота стал один из выпущенных на волю переднеазиатских леопардов, однако эксперты оправдали диких кошек.

Фотографии погибших овец, их ран и следов с места происшествия передали для изучения в Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и главному научному сотруднику заповедника, зоологу Анатолию Кудактину. Обе инстанции заключили, что овцы погибли от нападения волков, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

По мнению Кудактина, на овец напала стая волков, в которой минимум пять особей. Вероятно, что взрослые волки обучали молодых охоте.

«То, что население связывает подобные ЧП с леопардами, говорит об очень настороженном отношении общественности к животным», — заключили в заповеднике.

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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Кили, а также самку Викторию, которых вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.

В августе 2018-го в дикую природу на территории заповедника отправился двухлетний леопард Артек. В сентябре он поймал свою первую добычу в дикой природе — молодого оленя, а в ноябре его добычей стала енотовидная собака.

Животные Заповедники
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