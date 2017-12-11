В горах Адыгеи поселились среднеазиатские леопарды

Выпущенные в дикую природу среднеазиатские леопарды осваивают территорию горной Адыгеи

Одна из особей была замечена 27 ноября недалеко от станицы Даховской Майкопского района Адыгеи.

Как сообщили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника, за передвижениями леопарда наблюдала станичница Валентина Дороганова. Женщина заметила леопарда у развилки дороги на Усть-Сахрай и Новопрохладное.

«Зверь переходил дорогу, направляясь от реки Дах в сторону горы Гут. Он двигался не спеша и с большим достоинством», — рассказала Валентина Дороганова.

Как уточнил старший научный сотрудник заповедника Сергей Трепет, слова жительницы Даховской подтверждают обнаруженные следы на снегу, характер которых указывает на то, что их оставил леопард.

«После прекращения работы спутниковых передатчиков такие наблюдения являются одним из основных источников информации для мониторинга выпущенных особей», — сказал Сергей Трепет.

Как сообщали Юга.ру, Адыгея станет частью экологического коридора для миграции особей переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе. Всего планируется создать пять зон выпуска и связать их единым экологическим коридором для воспроизводства популяции леопардов.

На территории природного парка «Большой Тхач» и охотничьих хозяйств планируется установить фотоловушки для наблюдения за переднеазиатским леопардом.

В июле 2016 года в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли и самку Викторию, выращенных в сочинском Центре восстановления популяции этих животных. Впервые за полвека этот вид леопардов вернулся в природу Северного Кавказа.

В ноябре в Абхазии поймали Викторию, она воровала кур у жителей села. Животное вернули в сочинский центр. После короткой реабилитации ее снова выпустят в Кавказский заповедник.