В Ингушетии правозащитник заявил, что чиновники незаконно собирают данные о семьях противников соглашения о границе с Чечней

Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов обратился в следственный комитет и сообщил, что чиновники незаконно начали собирать личные данные о жителях

Муцольгов — председатель инициативной группы по проведению референдума об установлении границ между Ингушетией и Чечней. По его словам, инициативная группа хочет проести референдум связи с тем, что новое соглашение о границе существенно уменьшает территорию Ингушетии. Также договор был подписан без учета мнения граждан.

Однако правозащитник отметил, что после подачи ходатайства о проведении этого мероприятия в избирательную комиссию местные власти начали собирать информацию о семьях тех, кто выступает против новой границы.

«Из социальной сети нам стало известно, что главами районов Республики Ингушетия даны письменные указания главам администраций муниципальных округов и сельских поселений, на сбор персональных данных наших членов семей, которые не давали согласия на обработку их персональных данных», — написал правозащитник.

В заявлении, опубликованном на «Кавказском узле», говорится, что эти действия нарушают федеральное законодательство. Муцольгов предположил, что таким образом власти будут оказывать давление на инициативную группу по проведению референдума.

Он попросил следственные органы провести проверку по этому факту и привлечь виновных в незаконном сборе персональных данных.