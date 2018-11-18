Жители Ингушетии хотели провести субботник на территории, переданной Чечне. Часть из них задержали и арестовали

Двое активистов арестованы в Ингушетии после задержания на месте сбора участников субботника на территории, переданной Чечне

Провести субботник предложили представители ряда тейпов, чьи родовые башни расположены в Сунженском районе близ реки Фортанги. Эта территория, согласно соглашению о границе, сейчас относится к Чечне. Предложение поддержал Всемирный конгресс ингушского народа, предложив принять в нем участие всем неравнодушным. Мероприятие было назначено на 17 ноября, передает «Кавказский узел».

Собраться участники договорились у мемориала памяти и славы в Назрани. На место сбора рано утром прибыли сотрудники правоохранительных органов, они оцепили собравшихся. Нескольких человек задержали. В ГУ МВД по Ингушетии сообщили о двух задержанных, которых впоследствии арестовали на пять суток. В отношении обоих составили административные протоколы по ст. 19.3 (Неподчинение законному требованию представителя правоохранительных органов) КоАП РФ. Глава местного «Яблока» Руслан Муцольгов сообщил, что арестованы его родственник, общественный деятель Магомед Муцольгов и блогер Руслан Яндиев.

Также задерживали председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа, бывшего главу МВД республики Ахмеда Погорова, но их впоследствии отпустили. Очевидцы также сообщали о том, что силовики перекрывали дороги в направлении границы с Чечней в районе Фортанги. Ингушская журналистка Изабелла Евлоева рассказала «Медузе», что часть активистов все же отправилась в сторону места проведения субботника. Но они решили отменить акцию во избежание провокаций и из соображений безопасности. Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обещал, что жители республики смогут свободно посещать родовые башни после проведения границы с Чечней. Однако жалобы, на то, что ингуши не могут проехать к ним, уже поступали.