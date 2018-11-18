Жители Ингушетии хотели провести субботник на территории, переданной Чечне. Часть из них задержали и арестовали
Двое активистов арестованы в Ингушетии после задержания на месте сбора участников субботника на территории, переданной Чечне
Провести субботник предложили представители ряда тейпов, чьи родовые башни расположены в Сунженском районе близ реки Фортанги. Эта территория, согласно соглашению о границе, сейчас относится к Чечне. Предложение поддержал Всемирный конгресс ингушского народа, предложив принять в нем участие всем неравнодушным. Мероприятие было назначено на 17 ноября, передает «Кавказский узел».
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Собраться участники договорились у мемориала памяти и славы в Назрани. На место сбора рано утром прибыли сотрудники правоохранительных органов, они оцепили собравшихся. Нескольких человек задержали.
В ГУ МВД по Ингушетии сообщили о двух задержанных, которых впоследствии арестовали на пять суток. В отношении обоих составили административные протоколы по ст. 19.3 (Неподчинение законному требованию представителя правоохранительных органов) КоАП РФ.
Глава местного «Яблока» Руслан Муцольгов сообщил, что арестованы его родственник, общественный деятель Магомед Муцольгов и блогер Руслан Яндиев.
Также задерживали председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа, бывшего главу МВД республики Ахмеда Погорова, но их впоследствии отпустили.
Очевидцы также сообщали о том, что силовики перекрывали дороги в направлении границы с Чечней в районе Фортанги. Ингушская журналистка Изабелла Евлоева рассказала «Медузе», что часть активистов все же отправилась в сторону места проведения субботника. Но они решили отменить акцию во избежание провокаций и из соображений безопасности.
Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обещал, что жители республики смогут свободно посещать родовые башни после проведения границы с Чечней. Однако жалобы, на то, что ингуши не могут проехать к ним, уже поступали.
Как сообщали Юга.ру, соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября. 16 октября документ вступил в силу. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии — люди организовали митинги и потребовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента.
Законность документа проверит Конституционный суд РФ. Заседание состоится 27 ноября.
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