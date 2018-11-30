В Иркутске оштрафовали предпринимателя из Краснодара, который продавал биткоины

Краснодарский край, Вся Россия

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Прокуратура Иркутска 29 ноября оштрафовала жителя Краснодара, продававшего криптовалюту, на 50 тыс. рублей

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Прокуратура выявила нарушения, которые могли способствовать легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. Она вынесла предпринимателю представление для устранения нарушений.

В отношении краснодарца возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Материалы дела направили в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

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После рассмотрения дела бизнесмена признали виновным и оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутска.

Как писали Юга.ру, в 2016 году Минфин заявил, что готовит поправки к Уголовному кодексу РФ, которые ужесточат наказание за использование криптовалют.  В июле 2017 года Минфин решил приравнять биткоины к иностранной валюте и разрешить их покупку, а в августе предложил запретить продажу криптовалюты частным лицам. 

Позже президент РФ Владимир Путин поручил разработать поправки для регулирования размещения криптовалют. В январе Минфин заявил, что планирует внести в Госдуму законопроект о криптовалютах в феврале, однако летом Путин отметил, что в России, как и в любой другой стране, не может быть и не должно быть собственной криптовалюты. 

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