В Иркутске оштрафовали предпринимателя из Краснодара, который продавал биткоины

Прокуратура Иркутска 29 ноября оштрафовала жителя Краснодара, продававшего криптовалюту, на 50 тыс. рублей

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Прокуратура выявила нарушения, которые могли способствовать легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. Она вынесла предпринимателю представление для устранения нарушений. В отношении краснодарца возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Материалы дела направили в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

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После рассмотрения дела бизнесмена признали виновным и оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутска.

Как писали Юга.ру, в 2016 году Минфин заявил, что готовит поправки к Уголовному кодексу РФ, которые ужесточат наказание за использование криптовалют. В июле 2017 года Минфин решил приравнять биткоины к иностранной валюте и разрешить их покупку, а в августе предложил запретить продажу криптовалюты частным лицам.