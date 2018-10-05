В ростовском аэропорту мужчина пытался провезти оборудование для майнинга криптовалют

В Ростове 4 октября таможенники нашли у пассажира 18 частей оборудования для майнинга криптовалют

В аэропорту «Платов» во время таможенного контроля пассажиров рейса в Тбилиси сотрудники ФТС нашли у пассажира 18 незадекларированных электронных плат. Мужчина пояснил, что детали необходимы ему для оборудования, которое используется для майнинга криптовалют. В Грузии он хотел их отремонтировать.

Таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование товаров).

«Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных криптографических алгоритмов, в связи с этим на него распространяются установленные правом ЕАЭС ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования (криптографии)», — прокомментировал пресс-службе Южного таможенного управления заместитель начальника таможенного поста «Платова» Валерий Жуков.

Как сообщали Юга.ру, 15 февраля ростовские таможенники остановили фуру, в которой обнаружили 33 обезьяны и 8 носух. Предположительно, животных хотели перепродать на черном рынке. В Сочи на границе с Абхазией 29 июня таможенники изъяли у туриста часы, радиационный фон которых был превышен в 30 раз. В Краснодаре 12 июля на таможне задержали 10 тыс. поддельных упаковок Lego.