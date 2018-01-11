Минфин планирует внести в Госдуму законопроект о криптовалютах в феврале
Минфин рассчитывает внести законопроект о регулировании новых финансовых технологий, в том числе, устанавливающий правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России, до конца февраля
Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Он уточнил, что министерство планирует доработать законопроект, в том числе, в части выработки правил оборота криптовалют, определить перечень площадок, на которых можно будет совершать сделки. По его словам, это будут некие биржевые площадки.
«Не хотелось бы как-то ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки надо поставить», — цитирует Моисеева ТАСС.
При этом ЦБ не поддержал предложение Минфина торговать криптовалютами на специальных биржах, пишет «Коммерсантъ».
Законопроект был представлен на общественном совете при Минфине в конце декабря. На тот момент он регулировал только привлечение инвестиций с помощью криптовалют, правила их оборота планировалось установить позднее.
Представленная в декабре версия документа предполагала, что эмитент токенов (цифровых «акций») будет публиковать в интернете публичную оферту, которая содержит предложение о приобретении выпускаемых им цифровых жетонов, инвестиционный меморандум и другие документы, связанные с выпуском. Между приобретателем и эмитентом будет заключаться договор, а оплата владельцами токенов может осуществляться деньгами или «иным имуществом» (именно так предлагается квалифицировать криптовалюты).
Также в законопроекте было написано, что майнинг (добыча криптовалют) будет считаться предпринимательской деятельностью. Из этого следовала регистрация майнеров как индивидуальных предпринимателей, либо как юрлиц и соответствующая уплата ими налогов, передает «Российская газета».
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Как сообщали Юга.ру, в октябре президент России Владимир Путин провел совещание, на котором приняли решение о том, что государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Также глава государства поручил к 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство, регулирующие размещение криптовалют, в том числе регистрацию организаций и порядок налогообложения.
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