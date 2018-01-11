Минфин планирует внести в Госдуму законопроект о криптовалютах в феврале

Минфин рассчитывает внести законопроект о регулировании новых финансовых технологий, в том числе, устанавливающий правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России, до конца февраля

Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Он уточнил, что министерство планирует доработать законопроект, в том числе, в части выработки правил оборота криптовалют, определить перечень площадок, на которых можно будет совершать сделки. По его словам, это будут некие биржевые площадки.

«Не хотелось бы как-то ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки надо поставить», — цитирует Моисеева ТАСС.

При этом ЦБ не поддержал предложение Минфина торговать криптовалютами на специальных биржах, пишет «Коммерсантъ».