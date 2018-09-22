В Чечне появится майнинговый пул
Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились о создании в республике Евразийского майнингового пула
Создание майнингового пула планируется реализовать в рамках проекта «Крипто Чечня», направленный на развитие технологий с использованием блокчейна в республике. Власти Чечни рассмотрели программу в конце августа.
Концепция работы майнингового пула заключается в том, что майнеры объединяют вычислительные способности для добычи криптовалюты и сокращают издержки. После получения валюты ее разделяют среди участников процесса. Таким образом, первый этап программы «Крипто Чечня» объединит ресурсы майнеров из стран Евразийского экономического союза, в который входят Россиия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Власти рассчитывают, что пул будет работать на базе Центробанка. В ближайшее время РАКИБ и Чечн подадут заявку в ЦБ на регистрацию пула. Это поможет отказаться от сотрудничества с иностранными посредниками, которым необходимо платить 3-5% от прибыли. Об этом 21 сентября сообщает РБК со ссылкой на президента РАКИБ Юрия Припачкина. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов также подтвердил изданию планы о реализации проекта.
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Как писали Юга.ру, в феврале Кадыров сообщил, что приобрел долю биткоина, чтобы «совершенствоваться» и «разбираться в новшествах», а также следить за развитием цифровой валюты.
В феврале исламские ученые изучили криптовалюту и рассказали о ее халяльности.
В июле стало известно, что в Чечне запустили два первых в России пилотных проекта на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендой.
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