В Чечне появится майнинговый пул

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились о создании в республике Евразийского майнингового пула

Создание майнингового пула планируется реализовать в рамках проекта «Крипто Чечня», направленный на развитие технологий с использованием блокчейна в республике. Власти Чечни рассмотрели программу в конце августа.

Концепция работы майнингового пула заключается в том, что майнеры объединяют вычислительные способности для добычи криптовалюты и сокращают издержки. После получения валюты ее разделяют среди участников процесса. Таким образом, первый этап программы «Крипто Чечня» объединит ресурсы майнеров из стран Евразийского экономического союза, в который входят Россиия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Власти рассчитывают, что пул будет работать на базе Центробанка. В ближайшее время РАКИБ и Чечн подадут заявку в ЦБ на регистрацию пула. Это поможет отказаться от сотрудничества с иностранными посредниками, которым необходимо платить 3-5% от прибыли. Об этом 21 сентября сообщает РБК со ссылкой на президента РАКИБ Юрия Припачкина. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов также подтвердил изданию планы о реализации проекта.

Как писали Юга.ру, в феврале Кадыров сообщил, что приобрел долю биткоина, чтобы «совершенствоваться» и «разбираться в новшествах», а также следить за развитием цифровой валюты.

В феврале исламские ученые изучили криптовалюту и рассказали о ее халяльности.