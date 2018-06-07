Путин: У России не может быть своей криптовалюты

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не может быть своей криптовалюты

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Об этом Путин сказал во время прямой линии.

«Своей криптовалюты у России не может быть по определению, так же как не может своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ», — заявил президент.

По его словам, майнинг в России не регулируется, власти относятся к нему очень аккуратно.

«В подавляющем большинстве стран криптовалюты не является средством расчетов. Там, где-то, говорят специалисты, эксперты, в Японии что-то отчасти применяется, но в других странах это не работает», — заключил Путин.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года глава корпорации развития Крыма Олег Морозов заявил, что в республике может появиться площадка для майнинга криптовалюты. Он отметил, что это произойдет при условии, если деятельность не будет идти вразрез с законодательством.

Владимир Путин Криптовалюта
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