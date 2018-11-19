В Краснодаре запретят остановку машин на улице Герцена
В Краснодаре в декабре изменится схема движения транспорта на отрезке улицы Герцена
10 декабря в зоне конечной остановки автобусов на улице Герцена в районе пересечения с Атарбекова запретят остановку всех видов транспорта за исключением маршруток, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов пояснил, что такая мера призвана обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд пассажирского транспорта и исключить стоянку машин на конечной остановке автобуса.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 15 декабря запретят остановыку машин на отрезке улицы Северной от Кутузова до Березанской, с 20 декабря вступит в силу запрет на остановку транспорта на улице Дальней от Тургенева до Гаражной, на Буденного от Янковского до Седина, на Сормовской в районе дома № 197 и школы № 84.
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