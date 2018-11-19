В Краснодаре запретят остановку машин на улице Герцена

В Краснодаре в декабре изменится схема движения транспорта на отрезке улицы Герцена

10 декабря в зоне конечной остановки автобусов на улице Герцена в районе пересечения с Атарбекова запретят остановку всех видов транспорта за исключением маршруток, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов пояснил, что такая мера призвана обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд пассажирского транспорта и исключить стоянку машин на конечной остановке автобуса.