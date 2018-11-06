Девочка, на которую напала львица в цирке на Кубани, вышла из комы

Краснодарский край

Распечатать

Медики вывели из комы четырехлетнего ребенка, на которого в цирке-шапито в селе Успенском набросилась львица

Отец девочки рассказал об этом ТАСС. Он рассказал, что «дела вроде как пошли в лучшую сторону», однако врачи все еще оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое и не дают прогнозов. Мужчина уточнил, что его дочь впала в кому в результате травм, полученных при нападении хищника, и медики искусственно поддерживали это состояние.

Как сообщали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время циркового представления львица через ограждение набросилась на девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенка госпитализировали с повреждением лицевого нерва, травмами позвоночника и черепа, разрывом мягких тканей и ввели в кому. Девочка находится в реанимации детской краевой больницы Краснодара.

29 октября директора цирка-шапито задержали, на следующий день его поместили под домашний арест. Цирк закрыли на карантин на десять дней, его счета арестованы.

Животные Медицина Происшествия Цирк
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Переворачивание лодки — штатная ситуация в парусном спорте». Организатор регаты рассказал о ЧП в Геленджике
В Дагестане арестовали экс-руководителя Минтранспорта
В Ставрополе 83-летний пенсионер врезался в мусоровоз
В СИЗО Ростова пытались передать булочки с посыпкой из наркотика
Глава Дагестана вручил Хабибу Нурмагомедову высшую награду республики
Девочка, на которую напала львица в цирке на Кубани, вышла из комы

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале