Девочка, на которую напала львица в цирке на Кубани, вышла из комы

Медики вывели из комы четырехлетнего ребенка, на которого в цирке-шапито в селе Успенском набросилась львица

Отец девочки рассказал об этом ТАСС. Он рассказал, что «дела вроде как пошли в лучшую сторону», однако врачи все еще оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое и не дают прогнозов. Мужчина уточнил, что его дочь впала в кому в результате травм, полученных при нападении хищника, и медики искусственно поддерживали это состояние.

Как сообщали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время циркового представления львица через ограждение набросилась на девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенка госпитализировали с повреждением лицевого нерва, травмами позвоночника и черепа, разрывом мягких тканей и ввели в кому. Девочка находится в реанимации детской краевой больницы Краснодара.

29 октября директора цирка-шапито задержали, на следующий день его поместили под домашний арест. Цирк закрыли на карантин на десять дней, его счета арестованы.