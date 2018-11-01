На Кубани отец девочки, на которую напала львица, рассказал о состоянии дочери

В Краснодаре врачи борются за жизнь девочки, на которую напала львица

Мужчина рассказал, что состояние его трехлетней дочери врачи оценивают как стабильно тяжелое. Девочке сделали операцию, она находится в состоянии медикаментозной комы.

«Они (врачи) ее поддерживают в коме, сразу после того, как львица напала, она уже на арене впала в кому от потери крови. И с того момента из комы не выводили и не пытаются пока выводить. У нее обширные рваные раны, говорят, сердце не выдержит, если выводить, об этом пока не думают», — сообщил отец девочки Денис Митюков.

Он добавил, что о судебных разбирательствах они с женой еще не думали. Сейчас врачи детской краевой больницы в Краснодаре борются за жизнь ребенка.

«Врачи говорят: никакого разговора о лечении сейчас не может быть, пока боремся за ее жизнь. Пока даже не думали, что и как дальше мы будем делать», — цитирует мужчину РИА «Новостям».

Как сообщали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время представления в цирке львица набросилась на трехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенка госпитализировали с рваными ранами лица и другими повреждениями. Позже пострадавшую перевезли в Детскую краевую клиническую больницу, где ей сделали операцию.

Директора цирка задержали, на него завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи изъяли документы, их изучают на предмет соблюдения требований безопасности и наличия разрешений для этого вида деятельности. Позже стало известно, что организатора передвижного цирка отправили под домашний арест.