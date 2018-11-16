Директору цирка, где львица напала на ребенка, предъявили иск на 5 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

Родители девочки, пострадавшей во время представления в цирке шапито в Успенском районе Кубани, подали гражданский иск на находящегося под следствием директора цирка Андрея Манучаряна

В иске родители требуют возместить нанесенный ребенку вред здоровью на сумму 5 млн рублей.

В краевой прокуратуре сообщили, что суд рассмотрит это требование в рамках уголовного производства в отношении Манучаряна. Прокуратура требование поддержала, передает «Интерфакс»

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время представления в указанном цирке львица через ограждение набросилась на 4-летнюю девочку, которая, как утверждают в администрации цирка, сидела на бордюре арены. Ребенка госпитализировали с повреждением лицевого нерва, травмами позвоночника и черепа, разрывом мягких тканей и ввели в кому. Она находится в реанимации детской краевой больницы Краснодара, из комы ее вывели 6 ноября. Врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Директора цирка задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей).

Цирк закрыли на карантин, его счета арестованы.

Дети Успенский район Цирк
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Дону возбудили более 70 дел за несвоевременную уборку снега
Микроавтобус сбил женщину с годовалым ребенком под Махачкалой. Она погибла
Директору цирка, где львица напала на ребенка, предъявили иск на 5 млн рублей
Россия к 2021 году планирует перейти на электронные рецепты
В Ростове директор департамента транспорта ушел в отпуск в разгар транспортного коллапса
Жительница Гулькевичского района задушила новорожденного сына и выбросила тело в мусорный мешок

Лента новостей

Статьи

Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке

Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»

И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября

СК РФ завершил расследование убийства многодетной матери в Псебае

Подробности громкого дела

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале