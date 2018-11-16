Директору цирка, где львица напала на ребенка, предъявили иск на 5 млн рублей

Родители девочки, пострадавшей во время представления в цирке шапито в Успенском районе Кубани, подали гражданский иск на находящегося под следствием директора цирка Андрея Манучаряна

В краевой прокуратуре сообщили, что суд рассмотрит это требование в рамках уголовного производства в отношении Манучаряна. Прокуратура требование поддержала, передает «Интерфакс» .

Как сообщали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время представления в указанном цирке львица через ограждение набросилась на 4-летнюю девочку, которая, как утверждают в администрации цирка, сидела на бордюре арены. Ребенка госпитализировали с повреждением лицевого нерва, травмами позвоночника и черепа, разрывом мягких тканей и ввели в кому. Она находится в реанимации детской краевой больницы Краснодара, из комы ее вывели 6 ноября. Врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Директора цирка задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей).

Цирк закрыли на карантин, его счета арестованы.