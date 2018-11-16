Директору цирка, где львица напала на ребенка, предъявили иск на 5 млн рублей
Родители девочки, пострадавшей во время представления в цирке шапито в Успенском районе Кубани, подали гражданский иск на находящегося под следствием директора цирка Андрея Манучаряна
В иске родители требуют возместить нанесенный ребенку вред здоровью на сумму 5 млн рублей.
В краевой прокуратуре сообщили, что суд рассмотрит это требование в рамках уголовного производства в отношении Манучаряна. Прокуратура требование поддержала, передает «Интерфакс».
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Как сообщали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время представления в указанном цирке львица через ограждение набросилась на 4-летнюю девочку, которая, как утверждают в администрации цирка, сидела на бордюре арены. Ребенка госпитализировали с повреждением лицевого нерва, травмами позвоночника и черепа, разрывом мягких тканей и ввели в кому. Она находится в реанимации детской краевой больницы Краснодара, из комы ее вывели 6 ноября. Врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
Директора цирка задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей).
Цирк закрыли на карантин, его счета арестованы.
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