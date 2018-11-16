Сборная России проиграла Германии в товарищеском матче
Сборная России 15 ноября сыграла со сборной Германии в товарищеском матче
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Первый мяч в ворота сборной России забил Сане Лерой на 8-й минуте. Также голы на счету Николаса Зюле (25-я минута) и Сержа Гнабри (40-я минута).
Во втором тайме сборная России не пропустила мячей, однако не смогла забить Германии. В 69% игры мячом владел соперник. Кроме того, полузащитник россиян Александр Ерохин на 64-й минуте встречи заработал желтую карточку.
Как сообщали Юга.ру, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым 1 октября утвердил список игроков, которых вызовут на матчи Лиги наций УЕФА. Из-за травм многие футболисты не смогут выйти на поле в ноябрьских матчах. Нападающего «Краснодара» Ари вызвали в состав национальной сборной. Также 10 ноября стало известно, что в команде россиян сыграет защитник «Краснодара» Сергей Петров. Однако 12 ноября в пресс-службе команды рассказали, что у Петрова есть проблемы с мышцами бедра и он не сможет участвовать в матчах. Вместо него в сборную вызвали Владислава Игнатьева.
Перед тренировкой в Новогорске полузащитник «Краснодара» и капитан национальной сборной Юрий Газинский подарил девятилетней девочке щенка лабрадора.
Сборная России сыграет с командой Швеции в матче Лиги Наций 20 ноября.
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