Сборная России проиграла Германии в товарищеском матче

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Сборная России 15 ноября сыграла со сборной Германии в товарищеском матче

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Футболисты играли в Лейпциге и закончили матч со счетом 0:3 в пользу Германии.

Первый мяч в ворота сборной России забил Сане Лерой на 8-й минуте. Также голы на счету Николаса Зюле (25-я минута) и Сержа Гнабри (40-я минута).

Во втором тайме сборная России не пропустила мячей, однако не смогла забить Германии. В 69% игры мячом владел соперник. Кроме того, полузащитник россиян Александр Ерохин на 64-й минуте встречи заработал желтую карточку.

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Как сообщали Юга.ру, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым 1 октября утвердил список игроков, которых вызовут на матчи Лиги наций УЕФА. Из-за травм многие футболисты не смогут выйти на поле в ноябрьских матчах. Нападающего «Краснодара» Ари вызвали в состав национальной сборной. Также 10 ноября стало известно, что в команде россиян сыграет защитник «Краснодара» Сергей Петров. Однако 12 ноября в пресс-службе команды рассказали, что у Петрова есть проблемы с мышцами бедра и он не сможет участвовать в матчах. Вместо него в сборную вызвали Владислава Игнатьева.

Перед тренировкой в Новогорске полузащитник «Краснодара» и капитан национальной сборной Юрий Газинский подарил девятилетней девочке щенка лабрадора.

Сборная России сыграет с командой Швеции в матче Лиги Наций 20 ноября.

Сборная России ФК «Краснодар» Футбол
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Сборная России проиграла Германии в товарищеском матче
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