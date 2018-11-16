Сборная России проиграла Германии в товарищеском матче

Сборная России 15 ноября сыграла со сборной Германии в товарищеском матче

Футболисты играли в Лейпциге и закончили матч со счетом 0:3 в пользу Германии.

Первый мяч в ворота сборной России забил Сане Лерой на 8-й минуте. Также голы на счету Николаса Зюле (25-я минута) и Сержа Гнабри (40-я минута).

Во втором тайме сборная России не пропустила мячей, однако не смогла забить Германии. В 69% игры мячом владел соперник. Кроме того, полузащитник россиян Александр Ерохин на 64-й минуте встречи заработал желтую карточку.



