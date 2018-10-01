Объявлен состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым 1 октября утвердил список игроков, которых вызовут на матчи Лиги наций УЕФА

Национальная команда 11 октября в Калининграде сыграет со Швецией, а 14 октября на арене сочинского «Фишта» проведет встречу с Турцией. Подготовку к поединкам россияне начнут 8 октября в Новогорске.

В список приглашенных на сборы попали 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов и Егор Сорокин («Рубин»), Эльмир Набиуллин и Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин и Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба и Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

В пресс-службе РФС отметили, что в списке возможны изменения.

Как сообщали Юга.ру, 1 октября капитан сборной России Игорь Акинфеев объявил об уходе из национальной команды.