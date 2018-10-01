Объявлен состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым 1 октября утвердил список игроков, которых вызовут на матчи Лиги наций УЕФА
Читайте также:
Национальная команда 11 октября в Калининграде сыграет со Швецией, а 14 октября на арене сочинского «Фишта» проведет встречу с Турцией. Подготовку к поединкам россияне начнут 8 октября в Новогорске.
В список приглашенных на сборы попали 25 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов и Егор Сорокин («Рубин»), Эльмир Набиуллин и Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин и Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба и Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).
В пресс-службе РФС отметили, что в списке возможны изменения.
Как сообщали Юга.ру, 1 октября капитан сборной России Игорь Акинфеев объявил об уходе из национальной команды.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.