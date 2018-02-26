Сборная России по футболу осенью проведет товарищеские матчи с Чехией и Германией
Российский футбольный союз договорился о проведении осенью 2018 года двух контрольных матчей с участием национальной команды
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На 10 сентября назначена встреча со сборной Чехии, 15 ноября состоится выездная игра с командой Германии. Города, стадионы и время начала матчей станут известны позже, сообщили в пресс-службе РФС.
Таким образом, стал известен окончательный календарь товарищеских встреч сборной России на 2018 год, в том числе четыре игры — в рамках Лиги Наций.
23 марта
Россия — Бразилия (Москва)
27 марта
Россия — Франция (Санкт-Петербург)
30 мая
Австрия — Россия (Инсбрук)
5 июня
Россия — Турция (Москва)
7 сентября
Турция — Россия (Лига Наций)
10 сентября
Россия — Чехия
11 октября
Россия — Швеция (Лига Наций)
14 октября
Россия — Турция (Лига Наций)
15 ноября
Германия — Россия
20 ноября
Швеция — Россия (Лига Наций)
Кроме того, команде Станислава Черчесова предстоит выступить на чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Как сообщали Юга.ру, контрольный матч Россия — Бразилия состоится 23 марта на московском стадионе «Лужники», товарищеская встреча с командой Франции пройдет 27 марта на арене «Санкт-Петербург».
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