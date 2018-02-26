Сборная России по футболу осенью проведет товарищеские матчи с Чехией и Германией

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Российский футбольный союз договорился о проведении осенью 2018 года двух контрольных матчей с участием национальной команды

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На 10 сентября назначена встреча со сборной Чехии, 15 ноября состоится выездная игра с командой Германии. Города, стадионы и время начала матчей станут известны позже, сообщили в пресс-службе РФС.

Таким образом, стал известен окончательный календарь товарищеских встреч сборной России на 2018 год, в том числе четыре игры — в рамках Лиги Наций.

23 марта
Россия — Бразилия (Москва)

27 марта
Россия — Франция (Санкт-Петербург)

30 мая
Австрия — Россия (Инсбрук)

5 июня
Россия — Турция (Москва)

7 сентября
Турция — Россия (Лига Наций)

10 сентября
Россия — Чехия

11 октября
Россия — Швеция (Лига Наций)

14 октября
Россия — Турция (Лига Наций)

15 ноября
Германия — Россия

20 ноября
Швеция — Россия (Лига Наций)

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Кроме того, команде Станислава Черчесова предстоит выступить на чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Как сообщали Юга.ру, контрольный матч Россия — Бразилия состоится 23 марта на московском стадионе «Лужники», товарищеская встреча с командой Франции пройдет 27 марта на арене «Санкт-Петербург».

Сборная России Футбол
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