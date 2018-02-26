Сборная России по футболу осенью проведет товарищеские матчи с Чехией и Германией

Российский футбольный союз договорился о проведении осенью 2018 года двух контрольных матчей с участием национальной команды

На 10 сентября назначена встреча со сборной Чехии, 15 ноября состоится выездная игра с командой Германии. Города, стадионы и время начала матчей станут известны позже, сообщили в пресс-службе РФС.

Таким образом, стал известен окончательный календарь товарищеских встреч сборной России на 2018 год, в том числе четыре игры — в рамках Лиги Наций.

23 марта

Россия — Бразилия (Москва)

27 марта

Россия — Франция (Санкт-Петербург)

30 мая

Австрия — Россия (Инсбрук)

5 июня

Россия — Турция (Москва)

7 сентября

Турция — Россия (Лига Наций)

10 сентября

Россия — Чехия

11 октября

Россия — Швеция (Лига Наций)

14 октября

Россия — Турция (Лига Наций)

15 ноября

Германия — Россия

20 ноября

Швеция — Россия (Лига Наций)