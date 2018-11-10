Защитник «Краснодара» Сергей Петров вызван в сборную России на матчи в ноябре

Игрока «Краснодара» Сергея Петрова и полузащитника «Рубина» Павла Могилевца вызвали в состав национальной команды на последние футбольные матчи 2018 года

Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба команды в твиттере. Ранее стало известно, что защитник ЦСК Марио Фернандес, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев и хавбек «Монако» Александр Головин из-за травм не смогут принять участие в матче с Германией.

«В то же время принято решение вызвать для подготовки к ближайшим матчам защитника Сергея Петрова ("Краснодар") и полузащитника Павла Могилевца ("Рубин" Казань)», — отметили в пресс-службе.