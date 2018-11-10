Защитник «Краснодара» Сергей Петров вызван в сборную России на матчи в ноябре
Игрока «Краснодара» Сергея Петрова и полузащитника «Рубина» Павла Могилевца вызвали в состав национальной команды на последние футбольные матчи 2018 года
Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба команды в твиттере. Ранее стало известно, что защитник ЦСК Марио Фернандес, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев и хавбек «Монако» Александр Головин из-за травм не смогут принять участие в матче с Германией.
«В то же время принято решение вызвать для подготовки к ближайшим матчам защитника Сергея Петрова ("Краснодар") и полузащитника Павла Могилевца ("Рубин" Казань)», — отметили в пресс-службе.
В команде не исключили вероятности того, что кто-то из травмированных футболистов будет готов сыграть за сборную России против Швеции в рамках Лиги наций УЕФА.
Сергей Петров перешел в команду «быков» в 2012 году. В сезоне-2012/13 он отметился забитым мячом в кубковой встрече с «Анжи» и в этой же игре, состоявшейся 31 октября, получил травму плеча, из-за которой вынужден был пропустить остаток осенней части чемпионата России. Весной 2015-го Петров продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2019 года.
В то же время принято решение вызвать для подготовки к ближайшим матчам защитника Сергея Петрова («Краснодар») и полузащитника Павла Могилевца («Рубин» Казань).— Сборная России (@TeamRussia) November 10, 2018
Как писали Юга.ру, сборная России в 2018 году проведет два заключительных матча: 15 ноября россияне встретятся со сборной Германии в Лейпциге, а 20 ноября команда Станислава Черчесова сыграет в Сольне матч Лиги наций УЕФА со Швецией.
Тренерский штаб сборной России по футболу 5 ноября огласил состав национальной команды на заключительные матчи. Сбор приглашенных игроков начнется 12 ноября в Новогородске.
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