Защитник «Краснодара» Петров пропустит ноябрьские матчи за сборную России

Защитник «Краснодара» Сергей Петров не сможет принять участие в ноябрьских матчах за национальную сборную России из-за травмы

Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба команды в твиттере.

«Мышечное повреждение не позволит Сергею Петрову принять дальнейшее участие в сборе. Вместо него в сборную вызван Владислав Игнатьев», — рассказали в пресс-службе.

Мышечное повреждение не позволит Сергею Петрову принять дальнейшее участие в сборе. Вместо него в сборную вызван Владислав Игнатьев pic.twitter.com/5HOqQYbkMm — Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2018

Напомним, команда Станислава Черчесова в ноябре проведет два матча: 15 ноября россияне встретятся с национальной сборной Германии, 20 ноября они сыграют со сборной Швеции.

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Как сообщали Юга.ру, 5 ноября тренерский штаб сборной огласил состав национальной команды на заключительные матчи. 10 ноября вызвали защитника «быков» Сергея Петрова, затем форварда черно-зеленых Ари.