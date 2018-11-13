Защитник «Краснодара» Петров пропустит ноябрьские матчи за сборную России
Защитник «Краснодара» Сергей Петров не сможет принять участие в ноябрьских матчах за национальную сборную России из-за травмы
Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба команды в твиттере.
«Мышечное повреждение не позволит Сергею Петрову принять дальнейшее участие в сборе. Вместо него в сборную вызван Владислав Игнатьев», — рассказали в пресс-службе.
Мышечное повреждение не позволит Сергею Петрову принять дальнейшее участие в сборе. Вместо него в сборную вызван Владислав Игнатьев pic.twitter.com/5HOqQYbkMm— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2018
Напомним, команда Станислава Черчесова в ноябре проведет два матча: 15 ноября россияне встретятся с национальной сборной Германии, 20 ноября они сыграют со сборной Швеции.
Как сообщали Юга.ру, 5 ноября тренерский штаб сборной огласил состав национальной команды на заключительные матчи. 10 ноября вызвали защитника «быков» Сергея Петрова, затем форварда черно-зеленых Ари.
Сборы приглашенных футболистов начались в Новогорске 12 ноября. На следующий день игроки провели первые тренировки.
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