Газинский перед тренировкой сборной России подарил девочке щенка

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский перед тренировкой национальной сборной по футболу в Новогорске подарил девятилетней девочке щенка лабрадора

Подарок преподнесли в рамках акции «Детские мечты». Девятилетнюю девочку зовут Вика, она из Серпухова, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сборной России.

В рамках проекта «Детские мечты» любой болельщик до 14 лет включительно мог рассказать о своей мечте в письме или видеообращении. Дети из разных регионов России делились, что для них значит футбол, рассказывали, как играют сами или поддерживают сборную или любимый клуб. В письмах дети также описывали, что мечтают получить в качестве подарка на Новый год.

Как писали Юга.ру, команда Станислава Черчесова проведет в 2018 году два заключительных матча. 15 ноября россияне встретятся со сборной Германии в Лейпциге, 20 ноября — со сборной Швеции в Сольне в рамках Лиги наций.