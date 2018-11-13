Газинский перед тренировкой сборной России подарил девочке щенка
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский перед тренировкой национальной сборной по футболу в Новогорске подарил девятилетней девочке щенка лабрадора
Подарок преподнесли в рамках акции «Детские мечты». Девятилетнюю девочку зовут Вика, она из Серпухова, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сборной России.
В рамках проекта «Детские мечты» любой болельщик до 14 лет включительно мог рассказать о своей мечте в письме или видеообращении. Дети из разных регионов России делились, что для них значит футбол, рассказывали, как играют сами или поддерживают сборную или любимый клуб. В письмах дети также описывали, что мечтают получить в качестве подарка на Новый год.
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Как писали Юга.ру, команда Станислава Черчесова проведет в 2018 году два заключительных матча. 15 ноября россияне встретятся со сборной Германии в Лейпциге, 20 ноября — со сборной Швеции в Сольне в рамках Лиги наций.
Тренерский штаб национальной сборной России по футболу 5 ноября объявил состав команды на ноябрьские матчи 2018 года. Накануне в сборную вызвали защитника «Краснодара» Сергея Петрова и форварда черно-зеленых Ари. Сбор игроков начался 12 ноября в Новогорске.
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