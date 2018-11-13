ВГТРК показала оправдания Цеповяза за фото с крабами и шашлыком

Краснодарский край, Вся Россия

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На телеканалах «Россия 24» и «Россия 1» вышел репортаж из колонии в Амурской области, в котором показаны кадры с обращением Вячеслава Цеповяза к общественности

«Эти фотографии — фотошоп. (…) Там есть фотографии, которые были сделаны в колонии на день открытых дверей. Такое мероприятие раз в год разрешается. (…) Остальные фотографии — фотошоп на домашние фото. Это было сделано для того, чтобы меня как-то здесь компрометировать», — заявляет Цеповяз в своем обращении.

Он назвал ситуацию «резонансом на пустом месте» и пообещал устроить пресс-конференцию прямо в колонии, чтобы прояснить ситуацию.

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Адвокат заключенного Роман Боков в свою очередь заявил, что попадание в сеть этих снимков было сделано, чтобы дестабилизировать Цеповяза и «создать демонизирующий образ со стороны общественности и судейского сообщества».

В сюжете также отмечается, что прокуратура уже установила места, где были сделаны фото — в промышленной зоне на улице и в комнате отдыха.

Кроме того, из репортажа стало известно за что Цеповяз попал в штрафной изолятор: с фотографиями это не связано — он просто пропустил обед, что является нарушением.

Как сообщали Юга.ру, общественный резонанс вызвали появившиеся в сети фотографии осужденного на 20 лет Цеповяза, на которых он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в исправительной колонии строгого режима. Его бывшая жена рассказала, что тратила на содержание супруга до 3 млн рублей в год.

В УФСИН по Амурской области и Следственном комитете начали проверку, после возбудили уголовное дело на сотрудников колонии, которые создали Цеповязу «привилегированные условия отбывания наказания».

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Напомним, Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. Его заключили под стражу в июле 2011 года, а в ноябре 2013 года приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.

ФСИН

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