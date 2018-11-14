Instagram восстановил аккаунт Рамзана Кадырова. Он сразу выложил пост про пистолет
Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме, заблокированный год назад, восстановлен
Комментируя ситуацию в своем телеграм-канале, Кадыров заявил, что «справедливость восторжествовала» и выразил надежду, что «произошедшая ошибка не будет повторена».
Глава республики отметил, что организация «открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми разных стран и народов» — «независимо от того, Рамзана Кадырова это страница или любого другого человека».
Первый пост после 11-месячной блокировки Кадыров посвятил пистолету, которого назвал своим братом, и рассказал, что он лежит у него под полушкой.
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ПИСТОЛЕТ. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым ты был со мной. Днём, играя лучами мирного летнего солнца и морозной ночью на войне, как неприхотливый боевой товарищ, в коем не было сомнений. Смотрю на тебя как на скромного учителя, что даёт мне короткие, но очень мудрые советы и мысленно повторяю их... "Чти оружие и оно будет верным стражем твоей чести", "Храни оружие в чистоте и оно не запятнает твою совесть", "Если вынул пистолет - не мешай ему, он лучше знает свою работу", "Если суетишься, то лучшее место для твоего оружия - музей..." Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. Лишь мой строгий взгляд останавливает их от забавной игры с тобой. Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони. А когда, перед сном, я достаю из тебя серебристую обойму, то вижу стройный ряд бойцов со сверкающими касками. Они так и рвутся в бой, всецело вверяя мне собственную судьбу. И тут я вспоминаю своих БРАТЬЕВ. Своих боевых ТОВАРИЩЕЙ. И тогда приходит ПОКОЙ. А с ним и безмятежный сон. И тогда я желаю тебе спокойной ночи. ПИСТОЛЕТ, БРАТ МОЙ...
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