Instagram восстановил аккаунт Рамзана Кадырова. Он сразу выложил пост про пистолет

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме, заблокированный год назад, восстановлен

Комментируя ситуацию в своем телеграм-канале, Кадыров заявил, что «справедливость восторжествовала» и выразил надежду, что «произошедшая ошибка не будет повторена».

Глава республики отметил, что организация «открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми разных стран и народов» — «независимо от того, Рамзана Кадырова это страница или любого другого человека».

Первый пост после 11-месячной блокировки Кадыров посвятил пистолету, которого назвал своим братом, и рассказал, что он лежит у него под полушкой.