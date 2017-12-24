Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях политикой закрытия ртов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Facebook и Instagram нарушили права читателей, закрыв аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова
Такое мнение он высказал во время двусторонней встречи с главой парламента Ирана Али Лариджани в рамках международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом, которая проходит в столице Пакистана Исламабаде.
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Володин и Лариджани затронули вопрос двойных стандартов в политике США. Спикер Госдумы привел в пример закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях, отметив, что в стране, где постоянно говорят о свободе слова, не дают возможности высказывать собственную точку зрения, отличную от пропагандируемой США.
«Они боятся публичного разговора, боятся правды. Чем-то другим объяснить подобные решения невозможно, — цитирует Володина ТАСС. — Дело в том, чтобы в социальных сетях читать блогера, нужно подписаться на его блог. Закрывая аккаунт, они закрывают право граждан узнать мнение блогера, на общение с ним».
По его мнению, Instagram и Facebook таким образом себя дискредитируют, поскольку с их стороны Кадырову не было предъявлено обвинение в нарушении правил ведения соцсетей.
«Вот такая политика закрытия ртов», — добавил спикер Госдумы.
Как сообщали Юга.ру, вечером 22 декабря аккаунт Кадырова в инстаграме (@kadyrov_95) оказался недоступным для подписчиков. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, которую организовал Госдеп.
После этого свои аккаунты удалил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, назвав США «всемирным Сатаной», напуганным уверенностью Кадырова. За ним последовали и все депутаты парламента ЧР.
Сам Кадыров, комментируя блокировку, заявил, что сам собирался покинуть Instagram. По его словам, он писал в службу поддержки, но ему не ответили. Также его акаунта теперь нет в фейсбуке.
В целом у главы ЧР в соцсетях Instagram и Facebook более 4 млн подписчиков.
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Напомним, что в 2016 году, когда Кадыров опубликовал в своем инстаграме видео с Михаилом Касьяновым, на которого наведен снайперский прицел, администрация соцсети удалила это пост за угрозы и призывы к насилию.
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