Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях политикой закрытия ртов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Facebook и Instagram нарушили права читателей, закрыв аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова

Такое мнение он высказал во время двусторонней встречи с главой парламента Ирана Али Лариджани в рамках международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом, которая проходит в столице Пакистана Исламабаде.

Володин и Лариджани затронули вопрос двойных стандартов в политике США. Спикер Госдумы привел в пример закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях, отметив, что в стране, где постоянно говорят о свободе слова, не дают возможности высказывать собственную точку зрения, отличную от пропагандируемой США.

«Они боятся публичного разговора, боятся правды. Чем-то другим объяснить подобные решения невозможно, — цитирует Володина ТАСС. — Дело в том, чтобы в социальных сетях читать блогера, нужно подписаться на его блог. Закрывая аккаунт, они закрывают право граждан узнать мнение блогера, на общение с ним».

По его мнению, Instagram и Facebook таким образом себя дискредитируют, поскольку с их стороны Кадырову не было предъявлено обвинение в нарушении правил ведения соцсетей.

«Вот такая политика закрытия ртов», — добавил спикер Госдумы.