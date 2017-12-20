США внесли Кадырова и начальника РОВД Аргуна в «список Магнитского»
Минфин США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского»
В пояснении о том, по какой причине в список добавили Кадырова, министерство подчеркивает, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».
Согласно опубликованным на сайте ведомства дополнениям, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени. Должности этих людей не указываются. В апреле 2017 года «Новая газета» писала об Аюбе Катаеве — начальнике РОВД Аргуна, который якобы имеет отношение к пыткам геев в «секретной тюрьме».
Так называемый «закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Им вводятся санкции против людей, называемых причастными к нарушениям прав человека, в том числе к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, расследовавшего хищения в бюджете РФ.
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Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. Изначально закон касался нарушения прав человека в России, но с конца 2016 года его действие распространяется на весь мир — санкции применяются ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.
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