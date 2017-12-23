Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал блокировку аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram
«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram», — сказал он.
Умаров отметил, что атаку совершили «те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках».
«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — цитирует министра РБК.
Умаров сказал, что он не сомневается, что блокировка произошла «по указке Госдепа». Работа по возвращению аккаунта ведется, но с техническими причинами блокировка не связана.
«У нашей республики более чем достаточно средств для самовыражения, говорю вам как министр, который занимается этой сферой», — добавил он.
Также недоступен аккаунт Кадырова в Facebook.
Как сообщали Юга.ру, из социальной сети Instagram 23 декабря исчез аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. При этом аккаунт Кадырова на английском языке работает, также доступен Telegram-канал главы Чечни.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.