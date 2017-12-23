Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Чечня

Распечатать

  • Instagram © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал блокировку аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram

«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram», — сказал он.

Умаров отметил, что атаку совершили «те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках».

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — цитирует министра РБК.

Умаров сказал, что он не сомневается, что блокировка произошла «по указке Госдепа». Работа по возвращению аккаунта ведется, но с техническими причинами блокировка не связана.

«У нашей республики более чем достаточно средств для самовыражения, говорю вам как министр, который занимается этой сферой», — добавил он.

Также недоступен аккаунт Кадырова в Facebook.

Как сообщали Юга.ру, из социальной сети Instagram 23 декабря исчез аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. При этом аккаунт Кадырова на английском языке работает, также доступен Telegram-канал главы Чечни. 

Рамзан Кадыров Социальные сети
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале