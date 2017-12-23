Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram

По словам главы Чечни, его страница в Instagram была верифицирована, поэтому соцсеть должна была обеспечить безопасность. Кадырову не ответили в службе поддержки.

«От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме.Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более четырех млн», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он сказал, что у него остались аккаунты «ВКонтакте», Twitter и канал в Telegram.

«Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года», — написал Кадыров.

Как сообщали Юга.ру, из социальной сети Instagram 23 декабря исчез аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова, также недоступна страница Кадырова в Facebook. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что на аккаунт произошла кибератака.