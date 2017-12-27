Минкомсвязи: Действия Facebook в отношении аккаунтов Кадырова не останутся без ответа

Чечня, Вся Россия, В мире

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  • Рамзан Кадыров © Фото с личной страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте», vk.com/ramzan

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин прокомментировал блокировку компанией Facebook аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за санкций

Отвечая на вопрос, будет ли ведомство разбираться в ситуации, Волин заявил, что без внимания и ответа это не останется.

«Мы это учтем. Мы никого просить здесь не будем, выступать в роли просителей, но мы всегда говорили, что дискриминационные действия в отношении граждан Российской Федерации без нашего внимания и ответа не останутся», — цитирует Волина ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступными для подписчиков вечером 22 декабря. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, организованная Госдепом. Кадыров, комментируя блокировку, заявил, что и сам собирался покинуть Instagram. По его словам, он писал в службу поддержки, но ему не ответили. 

В компании Facebook объяснили блокировку санкциями, введенными против Кадырова. Напомним, Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского» 20 декабря из-за того, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова политикой закрытия ртов, а глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что это яркий пример двойных стандартов США. Он отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что «интернет не вне политики». По словам министра, правовую оценку произошедшему должны дать Минюст и прокуратура.

В целом у главы ЧР в Instagram и Facebook более 4 млн подписчиков.

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