Весь парламент Чечни покинул Instagram вслед за Кадыровым

Чечня

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  • Парламент Чеченской Республики © Фото пресс-службы парламента ЧР

Депутаты парламента Чечни решили покинуть соцсеть Instagram, после блокировки страницы главы республики Рамзана Кадырова

«Таким образом депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента ЧР, Героя России Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт в Инстаграм до тех пор, пока не разблокируют страницу главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова», — сообщили в пресс-службе чеченского парламента.

В парламенте Чечни — 41 депутат.

Как сообщали Юга.ру, вечером 22 декабря аккаунт Кадырова в инстаграме (@kadyrov_95) оказался недоступным для подписчиков. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, которую организовал Госдеп.

Сам Кадыров, комментируя блокировку, заявил, что сам собирался покинуть Instagram. Он сообщил, что зарегистрировался в новой социальной сети Mylistory — аналоге инстаграма, разработанного чеченскими программистами. 

В целом у главы ЧР в соцсетях более 4 млн подписчиков.

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