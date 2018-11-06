Компенсации после подтоплений получили более 5,3 тыс. жителей Кубани. Деньги продолжают выплачивать

Краснодарский край

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В Краснодарском крае продолжают выплачивать компенсации жителям, чье жилье пострадало во время подтоплений

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По данным на 6 ноября, единовременную материальную помощь и компенсации получили 5 тыс. 330 человек. Общая сумма составила 345,2 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Деньги полагаются жителям Сочи, Туапсинского и Апшеронского районов, которые полностью или частично лишись имущества во время стихии 24 октября. Краевое министерство труда и социального развития продолжает выплачивать компенсации.

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Как писали Юга.ру, врезультате ливней подтопило более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Всего пострадавшими от стихии признали 2,5 тыс. домов, в них живут более 6,5 тыс. человек. Медпомощь получили более 700 жителей.

Деньги Стихийные бедствия

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