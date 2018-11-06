Компенсации после подтоплений получили более 5,3 тыс. жителей Кубани. Деньги продолжают выплачивать

В Краснодарском крае продолжают выплачивать компенсации жителям, чье жилье пострадало во время подтоплений

По данным на 6 ноября, единовременную материальную помощь и компенсации получили 5 тыс. 330 человек. Общая сумма составила 345,2 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Деньги полагаются жителям Сочи, Туапсинского и Апшеронского районов, которые полностью или частично лишись имущества во время стихии 24 октября. Краевое министерство труда и социального развития продолжает выплачивать компенсации.

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