Спасатели установили временный мост через реку Туапсе вместо разрушенного паводком
Сотрудники МЧС установили тяжелый механизированный мост, который восстановил сообщение через реку Туапсе
Спасатели 5 ноября завершили работы по установке временной мостовой переправы через реку Туапсе и таким образом восстановили проезд автомобилей к селу Кирпичному. Кроме того, по мосту может ходить колесный и гусеничный транспорт весом до 60 тонн.
Длина моста — 40 метров, высота опор — 3 метра, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе за несколько часов выпало рекордное количество осадков, из-за чего подтопило населенные пункты и водозаборы, были разрушены дороги и мосты.
Чтобы восстановить транспортное сообщение с селом Кирпичным, спасатели из Тулы прислали временный мост. Его будут использовать до полного возобновления жизнеобеспечения села.
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