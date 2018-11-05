Спасатели установили временный мост через реку Туапсе вместо разрушенного паводком

Сотрудники МЧС установили тяжелый механизированный мост, который восстановил сообщение через реку Туапсе

Спасатели 5 ноября завершили работы по установке временной мостовой переправы через реку Туапсе и таким образом восстановили проезд автомобилей к селу Кирпичному. Кроме того, по мосту может ходить колесный и гусеничный транспорт весом до 60 тонн.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе за несколько часов выпало рекордное количество осадков, из-за чего подтопило населенные пункты и водозаборы, были разрушены дороги и мосты.

Чтобы восстановить транспортное сообщение с селом Кирпичным, спасатели из Тулы прислали временный мост. Его будут использовать до полного возобновления жизнеобеспечения села.