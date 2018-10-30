Более 1,6 тыс. жителей Кубани получили компенсации после подтоплений. Деньги продолжают выплачивать

В Краснодарском крае выплачивают деньги жителям, чье имущество пострадало во время подтоплений 24 и 25 октября

В министерстве труда и социального развития Краснодарского края сообщили, что единовременную материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества уже получили более 1,6 граждан. Общая сумма выплат составила около 63 млн рублей.

Всего пострадавшими от стихии признали 2,5 тыс. домов. В них живут более 6,5 тыс. человек, сообщила 30 октября пресс-служба администрации Краснодарского края.