Более 1,6 тыс. жителей Кубани получили компенсации после подтоплений. Деньги продолжают выплачивать
В Краснодарском крае выплачивают деньги жителям, чье имущество пострадало во время подтоплений 24 и 25 октября
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В министерстве труда и социального развития Краснодарского края сообщили, что единовременную материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества уже получили более 1,6 граждан. Общая сумма выплат составила около 63 млн рублей.
Всего пострадавшими от стихии признали 2,5 тыс. домов. В них живут более 6,5 тыс. человек, сообщила 30 октября пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, 24 и 25 октября в Сочи, Адыгее, Туапсинском и Апшеронском районах прошли сильные ливни. В результате паводка погибли шесть человек, пострадали 360 жителей.
Из-за подтоплений полностью лишись имущества более 340 человек. На территории Краснодарского края действует режим ЧС. Почти 400 пострадавших из-за паводков не могут вернуться домой.
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