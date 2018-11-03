На Кубани открыли горячую линию психологической помощи для детей после ЧП в Керчи

Краснодарский край

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В Краснодарском крае заработала горячая линия психологической помощи для детей и подростков

Поручение о ее создании дал губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по безопасности образовательных учреждений, которое состоялось вскоре после трагедии в Керчи.

В краевом министерстве образования, науки и молодежной политики сообщили, что горячая линия заработала 2 ноября. Туда могут обращаться дети и молодежь, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«В любое время суток можно воспользоваться и получить ответы на проблемные вопросы, советы и консультации у профессиональных психологов», — отметили в ведомстве.

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Звонки принимаются по телефонам: 8(861)245-82-82, 8(988)245-82-82. Также существует детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8(800)2000-122.

Как сообщали Юга.ру 17 октября в Керчи 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек. Среди них и студенты, и преподаватели. Еще более 70 пострадали.

Колледж возобновил работу 23 октября. Учащиеся занимаются в другом корпусе учебного заведения.

Дети Психология
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