На Кубани открыли горячую линию психологической помощи для детей после ЧП в Керчи

В Краснодарском крае заработала горячая линия психологической помощи для детей и подростков

Поручение о ее создании дал губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по безопасности образовательных учреждений, которое состоялось вскоре после трагедии в Керчи.

В краевом министерстве образования, науки и молодежной политики сообщили, что горячая линия заработала 2 ноября. Туда могут обращаться дети и молодежь, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«В любое время суток можно воспользоваться и получить ответы на проблемные вопросы, советы и консультации у профессиональных психологов», — отметили в ведомстве.