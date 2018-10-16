В России предложили создать Министерство психологического климата

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Депутаты Госдумы направили в правительство РФ обращение, в котором попросили создать Министерство психологического климата

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С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его мнению, сейчас в стране очень много жестокости. Это драки, скандалы в очередях, бытовые конфликты, убийства, хамство, избиения стариков, издевательства над инвалидами. Он отмечает, что новое ведомство должно сформировать «нормальную психологическую обстановку в обществе».

«Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети. В российском сегменте интернета на волне популярности продолжают оставаться видео унижений школьников, снятые их сверстниками. Мы практически забыли, что такое сострадание», — написал в обращении Чернышов.

Депутат отметил, что сотрудники нового министерства должны разработать программы помощи для каждой категории граждан. Специалисты будут выявлять основные причины агрессии в обществе.

В министерстве будут работать психологи и социологи. В их круг обязанностей войдет проведение исследований, измерение агрессивного фона в школах, организация мероприятий о проблеме насилия. Планируется, что будет работать горячая линия психологической помощи, сообщает RT.

Госдума РФ Психология
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