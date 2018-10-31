Число пострадавших из-за ливней на Кубани превысило 500

На Кубани увеличилось количество пострадавших в результате паводка

«По последним данным, число пострадавших составляет 515 человек, 25 из них находятся в больницах, еще двое были выписаны. Амбулаторную помощь получили 488 пострадавших», — рассказали ТАСС в медицинских службах региона.

Как сообщали Юга.ру, в результате сильных дождей, которые прошли 24 октября в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах, оказались подтопленными 30 населенных пунктов.

Более 340 человек полностью потеряли свое имущество, около 400 пострадавших находятся в пунктах временного размещения, погибли шесть человек.