Число пострадавших из-за ливней на Кубани превысило 500

Краснодарский край

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На Кубани увеличилось количество пострадавших в результате паводка

«По последним данным, число пострадавших составляет 515 человек, 25 из них находятся в больницах, еще двое были выписаны. Амбулаторную помощь получили 488 пострадавших», — рассказали ТАСС в медицинских службах региона. 

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Как сообщали Юга.ру, в результате сильных дождей, которые прошли 24 октября в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах, оказались подтопленными 30 населенных пунктов.

Более 340 человек полностью потеряли свое имущество, около 400 пострадавших находятся в пунктах временного размещения, погибли шесть человек. 

Апшеронский район Сочи Стихийные бедствия Туапсинский район

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