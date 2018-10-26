Количество погибших при подтоплениях на Кубани выросло до шести человек

Краснодарский край

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В Краснодарском крае возросло общее число погибших в результате ливней и подтоплений, которые произошли 24 октября

Об этом ТАСС сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин. По его словам, количество погибших выросло до шести человек.

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Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 24 октября выпало рекордное количество осадков. В результате подтопило 30 городов и поселков в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В Сочи уровень воды превысил опасные отметки на четырех реках.

Первоначально сообщалось о двух погибших и трех пострадавших. Еще один человек пропал без вести. В зоны подтоплений направлены 52 медицинские бригады.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился зарезервировать в бюджете 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим от подтопления. Они получат от 10 до 100 тыс. рублей компенсации.

Стихийные бедствия

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