На Кубани почти 400 пострадавших из-за паводков не могут вернуться домой

В Краснодарском крае в пунктах временного размещения остаются почти 400 человек

В Туапсинском районе в пунктах временного размещения находится 109 человек, в том числе 41 ребенок. В Сочи не могут вернуться домой 201 человек, в Апшеронском районе — 67 человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кроме того, в Туапсинском районе продолжается ремонт двух участков железнодорожных путей.

В подтопленных районах продолжают иммунизацию населения. Против вирусного гепатита А привили 1 тыс. 892 человека, дизентерии Зонне — 600 человек, брюшного тифа — 529 человек.

Во время обходов подворий собрано и уничтожено более 4,5 тыс. погибших животных и птиц. Проведена дезинфекция на площади около 9,5 тыс. кв. метров.