На Кубани почти 400 пострадавших из-за паводков не могут вернуться домой
В Краснодарском крае в пунктах временного размещения остаются почти 400 человек
В Туапсинском районе в пунктах временного размещения находится 109 человек, в том числе 41 ребенок. В Сочи не могут вернуться домой 201 человек, в Апшеронском районе — 67 человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Кроме того, в Туапсинском районе продолжается ремонт двух участков железнодорожных путей.
В подтопленных районах продолжают иммунизацию населения. Против вирусного гепатита А привили 1 тыс. 892 человека, дизентерии Зонне — 600 человек, брюшного тифа — 529 человек.
Во время обходов подворий собрано и уничтожено более 4,5 тыс. погибших животных и птиц. Проведена дезинфекция на площади около 9,5 тыс. кв. метров.
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Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября в Сочи, Адыгее, Туапсинском и Апшеронском районах прошли сильные ливни. Подтопило 30 населенных пунктов, паводок заблокировал автомобильное и железнодорожное движение в крае. Электрики 30 октября рассказали, что полностью восстановили подачу электроэнергии в пострадавших от стихии населенных пунктах.
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