На Кубани из-за подтоплений полностью лишись имущества более 340 человек

В Краснодарском крае подсчитывают ущерб, который понесло население из-за ливней и подтоплений

По результатам оценочных комиссий, пострадавшими на 29 октября признаны 2 тыс. 365 домов. В них живут более 5,3 тыс. человек. Из них полностью лишились имущества 342 человека. На этих жителей уже оформили списки для выплат. Пострадавшим выделят по 100 тыс. рублей.

Еще 458 человек получат по 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества. На 1 тыс. 618 человек оформлены списки для выплаты единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей. Деньги выделят из резервного фонда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.