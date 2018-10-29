На Кубани из-за подтоплений полностью лишись имущества более 340 человек

Краснодарский край

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В Краснодарском крае подсчитывают ущерб, который понесло население из-за ливней и подтоплений

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По результатам оценочных комиссий, пострадавшими на 29 октября признаны 2 тыс. 365 домов. В них живут более 5,3 тыс. человек. Из них полностью лишились имущества 342 человека. На этих жителей уже оформили списки для выплат. Пострадавшим выделят по 100 тыс. рублей.

Еще 458 человек получат по 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества. На 1 тыс. 618 человек оформлены списки для выплаты единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей. Деньги выделят из резервного фонда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Как писали Юга.ру, после сильных ливней, которые прошли 24 и 25 октября на Кубани, произошли подтопления в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. В результате паводка погибли шесть человек, пострадали более 300 жителей.

На территории Краснодарского края действует режим ЧС.

Президент России Владимир Путин пообещал помочь жителям Кубани, пострадавшим от паводка.

МЧС Стихийные бедствия

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