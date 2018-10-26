Губернатор Кубани предложил принять закон, обязывающий страховать дома в зонах с риском подтоплений

Краснодарский край

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Жителей домов в зонах с высоким риском подтоплений нужно законодательно обязать страховать жилье, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Идею разработать соответствующий закон глава Кубани предложил на заседании оперативного штаба в Апшеронском районе, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Глава региона подчеркнул, что выделяемые на восстановление от стихии средства берутся от других программ им в ущерб.

«Надо делать выводы из подобных ситуаций, а мы раз в несколько лет ликвидируем последствия ЧС. Людям необходимо компенсировать потери, и сейчас 1 млрд рублей мы выделяем из бюджета, но мы отрываем эти деньги от других программ, — отметил Кондратьев. — Может, в крае принять закон: обозначить территории, которые должны быть обязательно застрахованы».

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Как сообщали Юга.ру, из-за ливней 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи подтопило 30 населенных пунктов. Стихия разрушила автомобильные и железную дорогу, ряд населенных пунктов оказался отрезан от района, нарушено газо- и электроснабжение. В крае действует режим ЧС.

В результате паводка погибли шесть человек. 

Вениамин Кондратьев Стихийные бедствия Страхование

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