Губернатор Кубани предложил принять закон, обязывающий страховать дома в зонах с риском подтоплений
Жителей домов в зонах с высоким риском подтоплений нужно законодательно обязать страховать жилье, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Идею разработать соответствующий закон глава Кубани предложил на заседании оперативного штаба в Апшеронском районе, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Глава региона подчеркнул, что выделяемые на восстановление от стихии средства берутся от других программ им в ущерб.
«Надо делать выводы из подобных ситуаций, а мы раз в несколько лет ликвидируем последствия ЧС. Людям необходимо компенсировать потери, и сейчас 1 млрд рублей мы выделяем из бюджета, но мы отрываем эти деньги от других программ, — отметил Кондратьев. — Может, в крае принять закон: обозначить территории, которые должны быть обязательно застрахованы».
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Как сообщали Юга.ру, из-за ливней 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи подтопило 30 населенных пунктов. Стихия разрушила автомобильные и железную дорогу, ряд населенных пунктов оказался отрезан от района, нарушено газо- и электроснабжение. В крае действует режим ЧС.
В результате паводка погибли шесть человек.
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