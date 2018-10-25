Власти Кубани зарезервируют 1 млрд рублей для пострадавших при паводках

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился зарезервировать 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим от подтопления

Об этом губернатор сообщил во время заседания Комитета по ЧС в Туапсе по ликвидации последствий стихии на Кубани. Кондратьев подчеркнул, что пострадавшим покажут всю необходимую помощь, в том числе денежную.

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«Сформированы мобильные группы по оценке ущерба от ЧС, они обследуют пострадавшие помещения, составляют акты. Эта работа поможет своевременно произвести выплаты», — сказал губернатор.

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Он поручил вице-губернатору Игорю Галасю зарезервировать 1 млрд рублей для выплат, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. «Стихия пройдет и людям понадобятся деньги. Они должны без задержек получить компенсации. Нормативная база на возмещение ущерба должна быть готова в течение суток», — подчеркнул Кондратьев.

Как писали Юга.ру, 24 октября на Кубани выпало рекордное количество осадков. В результате Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы подтопило. 25 октября на Кубань вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.