Власти Кубани зарезервируют 1 млрд рублей для пострадавших при паводках

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился зарезервировать 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим от подтопления

Об этом губернатор сообщил во время заседания Комитета по ЧС в Туапсе по ликвидации последствий стихии на Кубани. Кондратьев подчеркнул, что пострадавшим покажут всю необходимую помощь, в том числе денежную. 

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«Сформированы мобильные группы по оценке ущерба от ЧС, они обследуют пострадавшие помещения, составляют акты. Эта работа поможет своевременно произвести выплаты», — сказал губернатор. 

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Он поручил вице-губернатору Игорю Галасю зарезервировать 1 млрд рублей для выплат, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Стихия пройдет и людям понадобятся деньги. Они должны без задержек получить компенсации. Нормативная база на возмещение ущерба должна быть готова в течение суток», — подчеркнул Кондратьев.

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Как писали Юга.ру, 24 октября на Кубани выпало рекордное количество осадков. В результате Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы подтопило. 25 октября на Кубань вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев. 

В Апшеронском и Туапсинском районах ввели режим ЧС, некоторые населенные пункты Сочи оказались отрезаны от мира — к ним нет доступа по федеральным трассам. 

Вениамин Кондратьев Стихийные бедствия

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